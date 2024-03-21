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Сафонов Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Алена Валерьевна

Рождение ребёнка
19.07.2012

Сын: Сафонов Сёмен Александрович

Мать ребёнка: Сафонова Алена Валерьевна

Рождение ребёнка
20.08.2016

Сын: Сафонов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Сафонова Алена Валерьевна

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