Сафонов Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.2012
Сын: Сафонов Сёмен Александрович
Мать ребёнка: Сафонова Алена Валерьевна
Рождение ребёнка
20.08.2016
Сын: Сафонов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Сафонова Алена Валерьевна