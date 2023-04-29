Колесова (Юринская) Мария Степановна
Место рожденияЗабайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Дата рождения25.03.1880
Дата смерти?.06.1939
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1880
Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1909
Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
04.08.1914
Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Рождение ребёнка
1922
Смерть
?.06.1939
Забайкальская область Верхеудинский уезд уездный город Селенгинск