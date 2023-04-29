Колесова (Юринская) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Юринская) Мария Степановна

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Место рождения

Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск

Дата рождения

25.03.1880

Дата смерти

?.06.1939

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1880

Отец: Юринский Степан Матвеевич

Мать: Юринская Екатерина Ивановна

Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Степан Петрович

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Степан Петрович

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Степан Петрович

Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Степан Петрович

Рождение ребёнка
04.08.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Степан Петрович

Забайкальская область Верхнеудинский уезд уездный город Селенгинск
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Степан Петрович

Смерть
?.06.1939
Забайкальская область Верхеудинский уезд уездный город Селенгинск

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