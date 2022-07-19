? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мовсикова (Лебединская) Клара Григорьевна

Отец ребёнка: Лебединский Годель Янкелев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Лебединский Лев Григорьевич

Отец ребёнка: Лебединский Годель Янкелев

Новоукраинка, Кіровоградська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.