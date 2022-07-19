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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мовсикова (Лебединская) Клара Григорьевна
Отец ребёнка: Лебединский Годель Янкелев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лебединский Лев Григорьевич
Отец ребёнка: Лебединский Годель Янкелев
Новоукраинка, Кіровоградська область