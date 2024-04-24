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Се(а)йфутдин Хабибуллин

Место рождения

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Хабибулла Тагиров

Мать: Балхия Искакова

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?)

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хазиахметъ Сейфутдинов

Мать ребёнка: Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?)

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ахметша Сейфутдинов

Мать ребёнка: Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?)

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бибисара Сейфутдинова

Мать ребёнка: Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?)

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Муясара Сейфутдинова

Мать ребёнка: не указана

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1851

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