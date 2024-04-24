Се(а)йфутдин Хабибуллин
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Хабибулла Тагиров
Мать: Балхия Искакова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ахметша Сейфутдинов
Мать ребёнка: Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бибисара Сейфутдинова
Мать ребёнка: Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Муясара Сейфутдинова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1851