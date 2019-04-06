Якимова Алёна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимова Алёна Александровна

Якимова Алёна Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.04.2019

Пол

Женский

Отец

1992 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2019

Отец: Якимов Александр Андреевич

Мать: Якимова Вера Эльдаровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close