Коробов Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Борис Михайлович

Место рождения

Алешки, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.08.1921

Дата смерти

14.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Алешки, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1951

Дочь: Миля Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Коробова Зоя Гавриловна

Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
14.04.2003
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край

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