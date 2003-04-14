Коробов Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.08.1921
Дата смерти14.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1951
Дочь: Миля Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Коробова Зоя Гавриловна
Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
14.04.2003
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край