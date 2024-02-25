Реморенко Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Реморенко рррр Владимировна
Мать ребёнка: Реморенко Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.2006
Сын: Реморенко Кирил Владимирович
Мать ребёнка: Реморенко Светлана Николаевна