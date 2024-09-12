Антон Ефремов
Место рождения
Дата рождения15.06.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1845
Отец: Ефрем Кузьмин
Мать: Мавра Захарова
Бракосочетание
03.11.1863
Жена: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
15.03.1864
Дочь: Александра Антонова
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
25.01.1868
Сын: Василий Антонов
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
12.05.1871
Дочь: Елена Антонова
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Смерть
Неизвестно