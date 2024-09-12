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Антон Ефремов

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

15.06.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1845

Отец: Ефрем Кузьмин

Мать: Мавра Захарова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
03.11.1863

Жена: Пелагея Алексеева

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.03.1864

Дочь: Александра Антонова

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.01.1868

Сын: Василий Антонов

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.05.1871

Дочь: Елена Антонова

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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