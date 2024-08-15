Мухортов Леонтий Иванович
Место рожденияОренбургская обл., Октябрьский район, село Верхний Гумбет
Дата рождения29.07.1914
Дата смерти13.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1914
Отец: не указан
Оренбургская обл., Октябрьский район, село Верхний Гумбет
Рождение ребёнка
01.09.1948
Дочь: Петина (Мухортова) Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: Мухортова (Ряховская) Мария Федоровна
Оренбургская обл., Октябрьский район, село Верхний Гумбет
Смерть
13.02.1981