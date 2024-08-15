Мухортов Леонтий Иванович 29.07.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухортов Леонтий Иванович

Место рождения

Оренбургская обл., Октябрьский район, село Верхний Гумбет

Дата рождения

29.07.1914

Дата смерти

13.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1914

Отец: не указан

Мать: Мухортова (Патутина) Феврония (Ирина) Сергеевна

Оренбургская обл., Октябрьский район, село Верхний Гумбет
Рождение ребёнка
01.09.1948

Дочь: Петина (Мухортова) Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: Мухортова (Ряховская) Мария Федоровна

Оренбургская обл., Октябрьский район, село Верхний Гумбет
Смерть
13.02.1981

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