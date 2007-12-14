Андреев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1940

Дата смерти

14.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
14.12.2007
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