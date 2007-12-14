Андреев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1940
Дата смерти14.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
14.12.2007