Скорняков Дмитрий
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1640
Дата смерти1703
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1668
Сын: Скорняков Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Скорняков Лука Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1703