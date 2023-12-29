Скорняков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкорняков Дмитрий

Скорняков Дмитрий

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1640

Дата смерти

1703

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1668

Сын: Скорняков Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Скорняков Лука Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1703

Мы используем куки для улучшения работы сайта.