Шафиева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиев Абдулла

Отец ребёнка: Шафиев Умар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиев Рашид

Отец ребёнка: Шафиев Умар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиев Умар

Рождение ребёнка
25.07.1951

Сын: Шафиев Рустам

Отец ребёнка: Шафиев Умар

Смерть
Неизвестно

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