Шафиева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиев Абдулла
Отец ребёнка: Шафиев Умар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиев Рашид
Отец ребёнка: Шафиев Умар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафиев Умар
Рождение ребёнка
25.07.1951
Сын: Шафиев Рустам
Отец ребёнка: Шафиев Умар
Смерть
Неизвестно