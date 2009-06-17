Агафонов Ярослав Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Ярослав Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2009

Отец: не указан

Мать: Агафонова Татьяна Вениаминовна

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