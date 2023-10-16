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Геворкян Геворк Геворкович

Место рождения

Ереван, Армянская ССР

Дата рождения

1923

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Геворкян Геворк Товмасович

Мать: Геворкян Мария Георгиевна (Геворковна)

Ереван, Армянская ССР
Место жительства
Около 1939
Ереван, Армянская ССР
Гнуни 50
Призыв на военную службу
?.11.1942
Ереван, Армянская ССР
красноармеец, музыкант
Военная служба
С ?.11.1942 по 12.09.1943
Армавир, Община Армавир (Октемберян), Армавирская область
служил в рядах Советской Армии 12 сентября 1943 г. приезжал домой попрощаться с матерью
Военная служба
С 13.09.1943
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Был отправлен на фронт в г. Туапсе, после чего от него не было никаких известий
Смерть
?.11.1943
Керчь, Керчь, Республика Крым
погиб во время Великой Отечественной войны под Керчью

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