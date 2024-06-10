Костюченко (Костюк) Ефимий Кириллов
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Стефания Ефимиева
Мать ребёнка: Костюченко (Пикуль) Ирина Иоаннова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Костюченко (Костюченко) Иулианна Ефимова
Мать ребёнка: Костюченко (Костюченко) Марина Иванова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Костюченко Антоний Ефимов
Мать ребёнка: Костюченко (Костюченко) Марина Иванова
Смерть
Неизвестно