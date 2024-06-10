Костюченко (Костюк) Ефимий Кириллов 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко (Костюк) Ефимий Кириллов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов

Мать: Якимова (Якимова) Дария

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко (Костюченко) Марина Иванова

Бракосочетание
1862

Жена: Костюченко (Пикуль) Ирина Иоаннова

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Стефания Ефимиева

Мать ребёнка: Костюченко (Пикуль) Ирина Иоаннова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Костюченко (Костюченко) Иулианна Ефимова

Мать ребёнка: Костюченко (Костюченко) Марина Иванова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Костюченко Антоний Ефимов

Мать ребёнка: Костюченко (Костюченко) Марина Иванова

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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