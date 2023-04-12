Андрусов / Andrusov Androussoff Вадим Nikolajevič — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрусов / Andrusov Androussoff Вадим Nikolajevič

Андрусов / Andrusov Androussoff Вадим Nikolajevič

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя, Россия / St. Petersburg, Rusko, Russia

Дата рождения

30.08.1895

Дата смерти

16.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1895

Отец: Андрусов / Andrusov Androussoff Николай Ivanovič

Мать: Androussov Nadeshda

Санкт-Петербург, Российская Империя, Россия / St. Petersburg, Rusko, Russia
Рождение ребёнка
11.08.1942

Сын: Андрусов / Andrusov Androussoff Патрик Patrice

Мать ребёнка: Андрусова /andrusovová Andrusov Елизавета Elisabeth

Peyrac, Francie
Развод
Неизвестно

Жена: Андрусова / Andrusov Евгения Eugénie

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Andrusov Евгения Eugénie

Развод
Неизвестно

Жена: Андрусова / Andrusov Екатерина Catherine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Andrusov Екатерина Catherine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова /andrusovová Andrusov Елизавета Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
sochař (скульптор)
Смерть
16.09.1975
Париж, Франция / Paris, Île-de-France, Francia, Paříž, Francie
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close