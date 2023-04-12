Андрусов / Andrusov Androussoff Вадим Nikolajevič
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя, Россия / St. Petersburg, Rusko, Russia
Дата рождения30.08.1895
Дата смерти16.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1895
Санкт-Петербург, Российская Империя, Россия / St. Petersburg, Rusko, Russia
Рождение ребёнка
11.08.1942
Сын: Андрусов / Andrusov Androussoff Патрик Patrice
Мать ребёнка: Андрусова /andrusovová Andrusov Елизавета Elisabeth
Peyrac, Francie
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
sochař (скульптор)
Смерть
16.09.1975
Париж, Франция / Paris, Île-de-France, Francia, Paříž, Francie