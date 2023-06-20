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(Коврижных) Иустина

Место рождения

д. Крестецы

Дата рождения

29.09.1873

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1873

Отец: Коврижных Харитон Коврижных

Мать: Коврижных Васса Коврижных

д. Крестецы
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