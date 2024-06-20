Банных Жена Луки Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Банных Жена Луки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1663 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банных Лука Иванович

Рождение ребёнка
1683

Сын: Банных Константин Лукич

Отец ребёнка: Банных Лука Иванович

Рождение ребёнка
1690 ст.

Сын: Банных Пётр Лукич

Отец ребёнка: Банных Лука Иванович

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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