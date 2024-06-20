Банных Жена Луки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Банных Лука Иванович
Рождение ребёнка
1683
Отец ребёнка: Банных Лука Иванович
Рождение ребёнка
1690 ст.
Сын: Банных Пётр Лукич
Отец ребёнка: Банных Лука Иванович
Фомино, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно