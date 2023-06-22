Борейко (Лысак) любовь ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысак иван владимирович
Мать: Лысак дарья андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борейко виктор владимирович
Отец ребёнка: Борейко владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борейко борис владимирович
Отец ребёнка: Борейко владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борейко владимир
Смерть
Неизвестно