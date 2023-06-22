Борейко (Лысак) любовь ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорейко (Лысак) любовь ивановна

Борейко (Лысак) любовь ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ен
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысак иван владимирович

Мать: Лысак дарья андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борейко виктор владимирович

Отец ребёнка: Борейко владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борейко борис владимирович

Отец ребёнка: Борейко владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борейко владимир

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.