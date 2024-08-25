Попов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Иван

Мать: Попова Жена Ивана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Иванович

Мать ребёнка: Попова Жена Ивана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Борис Иванович

Мать ребёнка: Попова Жена Ивана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Яков Иванович

Мать ребёнка: Попова Жена Ивана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Федор Иванович

Мать ребёнка: Попова Жена Ивана

Смерть
Неизвестно

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