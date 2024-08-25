Попов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Иван
Мать: Попова Жена Ивана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Жена Ивана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Борис Иванович
Мать ребёнка: Попова Жена Ивана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Яков Иванович
Мать ребёнка: Попова Жена Ивана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Федор Иванович
Мать ребёнка: Попова Жена Ивана
Смерть
Неизвестно