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Конюхов Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Мать: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Бракосочетание
21.01.1879

Жена: Конюхова Мария Алексеевна

с. ушполь
Рождение ребёнка
21.10.1879

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1881

Дочь: Корнатовская Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
07.07.1882

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Конюхов Константин Максимович

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
06.08.1884

Сын: Конюхов Владимир Максимович

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
13.09.1886

Сын: Конюхов Петр Максимович

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
11.11.1888

Дочь: Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
13.04.1890

Дочь: Новикова Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
08.01.1892

Дочь: Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Конюхов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Конюхов Павел Максимович

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
01.09.1898

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1900

Дочь: Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.07.1901

Дочь: Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
05.06.1903

Дочь: Евгения Максимовна

Мать ребёнка: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Смерть
Неизвестно
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