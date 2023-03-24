Власова-Однофамилец (Погребняк) Элеонора Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погребняк Терентий
Мать: Стасевич Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Однофамилец Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Однофамилец Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Оксана Петровна
Бракосочетание
Неизвестно