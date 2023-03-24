Власова-Однофамилец (Погребняк) Элеонора Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова-Однофамилец (Погребняк) Элеонора Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погребняк Терентий

Мать: Стасевич Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Однофамилец Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Однофамилец Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Оксана Петровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Однофамилец Петр Иванович

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