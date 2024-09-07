Кухаренко Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кухаренко Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1917
Сын: Кухаренко Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Кухаренко (Саловьева) Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
07.02.1919
Дочь: (Кухаренко) Евгения Андреева
Мать ребёнка: Кухаренко (Саловьева) Евдокия Кирилова
Смерть
Неизвестно