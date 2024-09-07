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Кухаренко Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухаренко Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухаренко (Саловьева) Евдокия Кирилова

Рождение ребёнка
25.04.1917

Сын: Кухаренко Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Кухаренко (Саловьева) Евдокия Кирилова

Рождение ребёнка
07.02.1919

Дочь: (Кухаренко) Евгения Андреева

Мать ребёнка: Кухаренко (Саловьева) Евдокия Кирилова

Смерть
Неизвестно

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