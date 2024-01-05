Шушкова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушкова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Шушков Сергей Иванович

Мать: Шушкова Мария Степановна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Городишенина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Городишенин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городишенина Антонина Петровна

Отец ребёнка: Городишенин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городишенина Галина Петровна

Отец ребёнка: Городишенин Пётр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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