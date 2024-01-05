Шушкова Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Шушков Сергей Иванович
Мать: Шушкова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Городишенина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Городишенин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городишенина Антонина Петровна
Отец ребёнка: Городишенин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городишенина Галина Петровна
Отец ребёнка: Городишенин Пётр Алексеевич
Смерть
Неизвестно