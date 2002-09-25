Кузнецова (Бабинцева) Евдокия
Место рожденияШилово, Калманский район, Алтайский край
Дата рождения02.03.1921
Дата смерти25.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1921
Отец: Бабинцев Артемий
Бракосочетание
17.12.1950
Ровенское городское Бюро ЗАГС, Украина
Рождение ребёнка
11.06.1951
Сын: Кузнецов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Захарович
Рождение ребёнка
11.06.1951
Сын: Кузнецов Виктор
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Захарович
Смерть
25.09.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно