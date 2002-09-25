Кузнецова (Бабинцева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Бабинцева) Евдокия

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Место рождения

Шилово, Калманский район, Алтайский край

Дата рождения

02.03.1921

Дата смерти

25.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1921

Отец: Бабинцев Артемий

Мать: Бабинцева (Власова) Малания

Бракосочетание
17.12.1950

Муж: Кузнецов Иван Захарович

Ровенское городское Бюро ЗАГС, Украина
Рождение ребёнка
11.06.1951

Сын: Кузнецов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Захарович

Рождение ребёнка
11.06.1951

Сын: Кузнецов Виктор

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Захарович

Смерть
25.09.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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