Кашина (Калинина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Калинина) Людмила

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Место рождения

Россия

Дата рождения

05.11.1949

Дата смерти

26.05.2021

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1949

Отец: Калинин Николай

Мать: Калинина Зоя

Россия
Рождение ребёнка
13.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.2021
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