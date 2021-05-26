Кашина (Калинина) Людмила
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.11.1949
Дата смерти26.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1949
Отец: Калинин Николай
Мать: Калинина Зоя
Россия
Рождение ребёнка
13.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.2021