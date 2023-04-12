Коробов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Ольга Яковлевна

Работа или профессия
1812 ст.
Инженер техник
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.

Дочь: Коробова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Коробова Ольга Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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