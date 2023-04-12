Коробов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Ольга Яковлевна
Работа или профессия
1812 ст.
Инженер техник
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.
Дочь: Коробова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Коробова Ольга Яковлевна
Смерть
Неизвестно