Галиуллина (Бадретдинова) Махиасма Бадретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллина (Бадретдинова) Махиасма Бадретдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиуллина Таския Халилрахмановна

Отец ребёнка: Галиуллин Халилрахман Хабибрахманович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Вильданова (Галиуллина) Энже Халилрахмановна

Отец ребёнка: Галиуллин Халилрахман Хабибрахманович

Рождение ребёнка
10.10.1935

Дочь: Игдисанова (Галиуллина) Сания Халилрахмановна

Отец ребёнка: Галиуллин Халилрахман Хабибрахманович

Смерть
Неизвестно

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