Галиуллина (Бадретдинова) Махиасма Бадретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиуллина Таския Халилрахмановна
Отец ребёнка: Галиуллин Халилрахман Хабибрахманович
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
10.10.1935
Смерть
Неизвестно