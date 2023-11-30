Непкина Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непкина Надежда Егоровна

Место рождения

Полноват, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

16.12.1957

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1957

Отец: Непкин Егор Лукич

Мать: не указана

Полноват, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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