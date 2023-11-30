Непкина Надежда Егоровна
Место рождения
Дата рождения16.12.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1957
Отец: Непкин Егор Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности