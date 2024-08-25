Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Петровна

Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Между 1828 и 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Никифоров Куприян Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Никифоров Федор Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Иванович

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1828 и 1848
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.