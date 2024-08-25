Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиМежду 1828 и 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никифоров Куприян Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никифоров Федор Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Иванович
Смерть
Между 1828 и 1848