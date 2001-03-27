Шуганова (Иванова) Антонина Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.04.1934
Дата смерти27.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1958
Сын: Шуганов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шуганов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
14.03.1958
Дочь: Шуганова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шуганов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1961
Сын: Шуганов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шуганов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Шуганов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шуганов Николай Сергеевич
Смерть
27.03.2001