Шуганова (Иванова) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуганова (Иванова) Антонина Федоровна

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Место рождения

Лозынино, Талдомский, Московская область

Дата рождения

19.04.1934

Дата смерти

27.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1934

Отец: Иванов Федор Иванович

Мать: Иванова (Романова) Александра Платоновна

Лозынино, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуганов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
14.03.1958

Сын: Шуганов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шуганов Николай Сергеевич

Лозынино, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1958

Дочь: Шуганова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шуганов Николай Сергеевич

Лозынино, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Шуганов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шуганов Николай Сергеевич

Лозынино, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Шуганов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шуганов Николай Сергеевич

Лозынино, Талдомский, Московская область
Смерть
27.03.2001

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