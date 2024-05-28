Завалко (Сандул) Домна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1928
Сын: Завалко Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Завалко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Чуркина (Завалко) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Завалко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Завалко Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Завалко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1937
Сын: Завалко Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Завалко Григорий Петрович