Завалко (Сандул) Домна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалко (Сандул) Домна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1928

Сын: Завалко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Завалко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Чуркина (Завалко) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Завалко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Завалко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Завалко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1937

Сын: Завалко Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Завалко Григорий Петрович

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