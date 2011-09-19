Крылов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1953
Дата смерти19.09.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1953
Отец: Крылов Алексей Матвеевич
Мать: Крылова Раиса Андреевна
Рождение ребёнка
07.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылова Татьяна Васильевна
Кадамжай (п. Фрунзе)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2011
Приозерный, Рязанский муниципальный район, Рязанская область