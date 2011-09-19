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Крылов Алексей Алексеевич

Место рождения

Согдиондон, Мамско-Чуйский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

18.12.1953

Дата смерти

19.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1953

Отец: Крылов Алексей Матвеевич

Мать: Крылова Раиса Андреевна

Согдиондон, Мамско-Чуйский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Татьяна Васильевна

Кадамжай (п. Фрунзе)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Татьяна Васильевна

Смерть
19.09.2011
Приозерный, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
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