Трунилова Марья Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунилова Марья Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Трунилов Петр

Отец ребёнка: Трунилов Козьма

д. Нуштайкино Оренб. губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Трунилов Григорий Кузмич

Отец ребёнка: Трунилов Козьма

Рождение ребёнка
1791

Сын: Трунилов Осип Кузмич

Отец ребёнка: Трунилов Козьма

Смерть
Неизвестно
д. Нуштайкино Оренб. губерния
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