Трунилова Марья Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трунилов Петр
Отец ребёнка: Трунилов Козьма
д. Нуштайкино Оренб. губерния
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Трунилов Козьма
Рождение ребёнка
1791
Сын: Трунилов Осип Кузмич
Отец ребёнка: Трунилов Козьма
Смерть
Неизвестно
д. Нуштайкино Оренб. губерния