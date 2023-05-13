Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Михайла Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Никифорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Никифорович
Смерть
Неизвестно