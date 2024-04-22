Абдулкаюм Абдулвалиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Габдулвалий Абдулхаиров
Мать: Гильзагида Айнуллина
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Бибигафифа Абдулкаюмова
Мать ребёнка: Асхабземаль
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Валиулла Абдулкаюмов
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Бикбулатов Халиулла Абдулкаюмов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асхабземаль
Работа или профессия
Неизвестно
мещеряк
Смерть
Неизвестно