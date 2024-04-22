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Абдулкаюм Абдулвалиев

Место рождения

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Габдулвалий Абдулхаиров

Мать: Гильзагида Айнуллина

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Бибигафифа Абдулкаюмова

Мать ребёнка: Асхабземаль

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Валиулла Абдулкаюмов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Бикбулатов Халиулла Абдулкаюмов

Мать ребёнка: не указана

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асхабземаль

Работа или профессия
Неизвестно
мещеряк
Смерть
Неизвестно
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