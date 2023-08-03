Тришкин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения11.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
06.11.1943
Чаплыгинский РВК Рязанская обл., Чаплыгинский р-н майор инт. сл. Наименование воинской части: 11 осбр ДВО
Демобилизация
23.04.1974
Наименование воинской части: 11 осбр ДВО , 113 осбр ДВФ
Демобилизация
10.01.1987
Воинское звание: майор
Смерть
Неизвестно