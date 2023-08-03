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Тришкин Николай Иванович

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Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
06.11.1943
Чаплыгинский РВК Рязанская обл., Чаплыгинский р-н майор инт. сл. Наименование воинской части: 11 осбр ДВО
Демобилизация
23.04.1974
Наименование воинской части: 11 осбр ДВО , 113 осбр ДВФ
Демобилизация
10.01.1987
Воинское звание: майор
Смерть
Неизвестно

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