Павла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Осокина) Апполинария Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
11.07.1885
Дочь: (Осокина) Агния Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Осокина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Осокина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно