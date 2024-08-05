Павла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Осокин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Осокина) Апполинария Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1885

Дочь: (Осокина) Агния Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Осокина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Осокина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Матвеевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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