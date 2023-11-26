Шабалина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шабалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Шабалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Шабалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шабалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Шабалин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабалин Иван
Смерть
Неизвестно