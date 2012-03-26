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Бобков Анатолий Ильич

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Место рождения

деревня Никольское, Чернский район, Тульская обл.

Дата рождения

20.08.1937

Дата смерти

26.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1937

Отец: Бобков Илья Герасимович

Мать: Бобкова (Семенева) Надежда Афанасьевна

Бракосочетание
19.04.1958

Жена: Бобкова (Тихонова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова (Тихонова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1963

Сын: Бобков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Бобкова (Тихонова) Татьяна Ивановна

Смерть
26.03.2012

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