Бобков Анатолий Ильич
Место рождениядеревня Никольское, Чернский район, Тульская обл.
Дата рождения20.08.1937
Дата смерти26.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1937
Бракосочетание
19.04.1958
Рождение ребёнка
15.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобкова (Тихонова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1963
Сын: Бобков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Бобкова (Тихонова) Татьяна Ивановна
Смерть
26.03.2012