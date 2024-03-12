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Лазарев Иван Яковлевич

Место рождения

Россия, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, Ключево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Яков

Мать: Лазарева ?

Россия, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, Ключево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Николай Иванович

Мать ребёнка: Лазарева ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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