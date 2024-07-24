Фёкла Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Петровичев Василий
Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: (Петровичева) Анастасия
Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов
Рождение ребёнка
28.04.1900
Сын: Петровичев Николай
Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов
Рождение ребёнка
Около 26.08.1902
Сын: Петровичев Иоанн
Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов
Рождение ребёнка
07.07.1903
Дочь: (Петровичева) Мария
Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов
Рождение ребёнка
30.07.1905
Сын: Петровичев Степан
Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Петровичев Алексей
Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов
Смерть
Неизвестно