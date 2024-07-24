Фёкла Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Петровичев Василий

Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Петровичева) Анастасия

Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов

Рождение ребёнка
28.04.1900

Сын: Петровичев Николай

Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов

Рождение ребёнка
Около 26.08.1902

Сын: Петровичев Иоанн

Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов

Рождение ребёнка
07.07.1903

Дочь: (Петровичева) Мария

Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов

Рождение ребёнка
30.07.1905

Сын: Петровичев Степан

Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов

Рождение ребёнка
1909

Сын: Петровичев Алексей

Отец ребёнка: Петровичев Петр Артемов

Смерть
Неизвестно

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