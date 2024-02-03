Петр Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Логинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Логин Григорьев

Мать: Марфа Игнатова

Смерть
Неизвестно
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