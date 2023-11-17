Бычихина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бычихин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Эдуард Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно