Бычихина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычихина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычихин Семен

Мать: Гоцина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Эдуард Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир Семёнович

Смерть
Неизвестно
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