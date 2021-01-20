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Заборов Борис Абрамович

Место рождения

Минск

Дата рождения

16.10.1935

Дата смерти

20.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
20.01.2021
Париж
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