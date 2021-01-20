Заборов Борис Абрамович
Место рожденияМинск
Дата рождения16.10.1935
Дата смерти20.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
20.01.2021
Париж