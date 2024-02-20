Тулатов Ислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Ислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Тулатов Джанмурза

Мать: Тулатова Гошеймахо Габисовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тулатов Рашид

Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Тулатов Мурат Исламович

Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна

с. Кобань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадина

Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекузарова Гошенаго

Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаголова Рахимат

Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Ахмет

Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Каншаубий (Доба)

Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубатиева Фатима

Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Кошерхан Гацыровна

Смерть
Неизвестно
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