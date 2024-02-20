Тулатов Ислам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Тулатов Джанмурза
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тулатов Рашид
Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна
с. Кобань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадина
Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекузарова Гошенаго
Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаголова Рахимат
Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Ахмет
Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубатиева Фатима
Мать ребёнка: Тулатова Кошерхан Гацыровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно