Телюков (Тюлюков) Кондратий Романович
Место рожденияМогилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Работа или профессия
С 1949
Новосибирск
Заместитель прокурора города Новосибирска
Смерть
Неизвестно