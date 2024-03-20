Телюков (Тюлюков) Кондратий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков (Тюлюков) Кондратий Романович

Место рождения

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Телюков (тюлюков) Роман Никитич

Мать: Телюкова (тюлюкова) Евдокия Александровна

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Работа или профессия
С 1949
Новосибирск
Заместитель прокурора города Новосибирска
Смерть
Неизвестно
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