Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Место рождения

Мысовск (г.Бабушкин) Бурятия

Дата рождения

1889

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ицкович Иосиф Гдалиевич

Мать: Ицкович Мирра Марковна

Мысовск (г.Бабушкин) Бурятия
Рождение ребёнка
05.05.1911

Дочь: Вассерман Хая

Отец ребёнка: Бомштейн Хаим

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бомштейн Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Бомштейн Хаим

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Бомштейн Семен Михайлович

Отец ребёнка: Бомштейн Хаим

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
08.11.1919

Сын: Бомштейн Моисей (Михаил)

Отец ребёнка: Бомштейн Хаим

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лебенсон Зоя

Отец ребёнка: Бомштейн Хаим

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Воронова Фаина Яковлевна

Отец ребёнка: Бомштейн Хаим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Бомштейн Хаим

Смерть
1948
г.Канск Красноярского края
Похороны
Неизвестно
Канск
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