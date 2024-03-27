Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна
Место рожденияМысовск (г.Бабушкин) Бурятия
Дата рождения1889
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Ицкович Иосиф Гдалиевич
Мать: Ицкович Мирра Марковна
Мысовск (г.Бабушкин) Бурятия
Рождение ребёнка
05.05.1911
Дочь: Вассерман Хая
Отец ребёнка: Бомштейн Хаим
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бомштейн Иосиф Михайлович
Отец ребёнка: Бомштейн Хаим
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бомштейн Семен Михайлович
Отец ребёнка: Бомштейн Хаим
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
08.11.1919
Отец ребёнка: Бомштейн Хаим
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лебенсон Зоя
Отец ребёнка: Бомштейн Хаим
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Воронова Фаина Яковлевна
Отец ребёнка: Бомштейн Хаим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Бомштейн Хаим
Смерть
1948
г.Канск Красноярского края
Похороны
Неизвестно
Канск