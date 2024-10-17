Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Егорова Анна Ефимиева

Мать ребёнка: не указана

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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