Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти17.12.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Сурина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович
Смерть
17.12.1894 ст.
В возрасте 62 года; "от удушья"