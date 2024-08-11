Сурина Феодосия Саввична (Савельевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

17.12.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Алексей Антонович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Сурин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Сурина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Сурин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сурин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сурин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Сурин Алексей Антонович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
17.12.1894 ст.
Белоомут, Луховицы, Московская область
В возрасте 62 года; "от удушья"

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